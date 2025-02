Hunde im Büro Mener in Rain: Lotta und Anton bereichern den Alltag

Im Foyer des Architekturbüros Mener in Rain begrüßt meist Lotta die Ankommenden – Schwanzwedeln inklusive. Die kleine Corgi-Spitz-Mischlingshündin kommt erst seit wenigen Monaten regelmäßig mit zur Arbeit und ist manchmal noch etwas aufgeregt. Ihr „Kollege“ Anton hingegen wartet entspannt in seinem Körbchen. Er ist schon seit einigen Jahren ein sogenannter Bürohund und begleitet seine Besitzerin bis an ihren Schreibtisch - anfangs in Frankfurt und jetzt in Rain. So sieht der Arbeitsalltag mit den beiden Hunden aus.

