Betrunkener bleibt mit Lkw neben der B2 stecken

Nahe Büttelbronn verliert ein Lkw-Fahrer offenbar die Orientierung. Der Lastwagen bleibt im Bankett stecken, der Fahrer verletzt sich und der Schaden ist beträchtlich.

Ein betrunkener Lkw-Fahrer hat im angrenzenden Mittelfranken offenbar die Orientierung verloren und ist von der B2 abgekommen. Dadurch entstand erheblicher Sachschaden.

Der Polizei zufolge meldeten am Dienstagvormittag mehrere Verkehrsteilnehmer, dass ein Lastwagen im Grünstreifen neben der Bundesstraße stecke. Eine Streifenbesatzung stellte fest, dass der Fahrer des Sattelzugs auf der Bundesstraße von Donauwörth her unterwegs gewesen war. Als der 49-Jährige direkt hinter der Grenze zum Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen auf den Parkplatz nahe Büttelbronn abbiegen wollte, geriet der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im unbefestigten Bankett abrupt stehen. Dadurch zog sich der Mann leichte Armverletzungen zu.

Der ausländische Lkw-Fahrer hat über zwei Promille Alkohol im Blut

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der Fahrer eine stark nach Alkohol roch. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von über zwei Promille. Dem 49-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der zuständige Staatsanwalt ordnete zudem eine Sicherheitsleistung an, da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat.

Ein Abschleppdienst holte den Laster auf die Straße zurück. Am Lkw entstand nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro und am Bankett in Höhe von etwa 1000 Euro. (AZ)