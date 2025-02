Grünes Licht für bundesweit einzigartiges Energie-Projekt in Mertingen

In Mertingen soll bald ein in Deutschland in dieser Form einzigartiges Projekt umgesetzt werden. Paul Schweihofer will sein Bio Energie Centrum (BENC) an der Königsmühle in Mertingen erweitern und eine Anlage bauen, die es bundesweit bislang noch nicht gibt. Die Planungen für die Erweiterung seines Betriebes hat Paul Schweihofer schon lange, nun hat der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes „Biomassebehandlungsanlage“ einstimmig abgesegnet.

