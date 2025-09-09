Sirenenalarm am Donnerstag: Auch im Landkreis Donau-Ries schrillt ein einminütiger Heulton

Am Donnerstag, 11. September, findet um 11 Uhr ein bundesweiter Probealarm für alle Warnmittel statt. Durch die Konzentration der alarmauslösenden Stellen auf die Integrierten Leitstellen erfolgt die Alarmierung aus technischen Gründen nicht überall zum gleichen Zeitpunkt, sondern innerhalb eines Zeitraumes von etwa 20 Minuten nach 11 Uhr. Die Probewarnung dient dazu, die Funktionsfähigkeit des Warnsystems und die in Deutschland vorhandene Warninfrastruktur zu überprüfen.

Der Sirenenprobealarm besteht aus einem einminütigen Heulton, der die Bevölkerung bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit veranlassen soll, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten. Eine Entwarnung würde im Ernstfall per Rundfunk bekannt gegeben. Vereinzelte Kommunen warnen über vorhandene mobile Lautsprecher- und Sirenenanlagen. Das Auslösen des Modularen Warnsystems MOWAS (WarnApps) erfolgt ausschließlich über den Bund. Außerdem wird beim Warntag Cell Broadcast, die Warnung direkt aufs Handy vom Bund getestet.

Nicht alle Sirenen werden aktiviert

Im Landkreis Donau-Ries werden nicht alle Sirenen in den genannten Gemeinden und Gemeindeteilen aktiviert, sondern nur die Sirenen im Umkreis von 10 Kilometern um Rain und in den Gemeinden Amerdingen und Deiningen sowie in der Großen Kreisstadt Nördlingen im Bereich der Industriegebiete. In Buchdorf, Donauwörth, Monheim, Mertingen und Oettingen werden darüber hinaus die mobilen Sirenenanlagen getestet.

In diesen Orten findet der Probealarm statt

In folgenden Orten werden Sirenen getestet, so teilt das Landratsamt mit: Amerdingen, Bäumenheim mit Hamlar, Buchdorf (mobile Sirene), Deiningen (Teilbereich), Donauwörth mit Auchsesheim, Nordheim, Schäfstall, Zirgesheim, am Landratsamt, sowie mobile Sirene, Genderkingen, Holzheim mit Bergendorf, Pessenburgheim, Riedheim, Stadel, Kaisheim mit Altisheim, Hafenreut, Leitheim, Marxheim mit Graisbach, Lechsend, Neuhausen, Schweinspoint, Mertingen mit Druisheim und mobile Sirene, Monheim (mobile Sirene), Münster, Niedenschönenfeld mit Feldheim, Nördlingen (Teilbereich), Oettingen (mobile Sirene), Oberdorf mit Eggelstetten, Rain mit Bayerdilling, Etting, Gempfing, Mittelstetten, Oberpeiching, Sallach, Staudheim, Unterpeiching, Wächtering und Wallerdorf. (AZ)