Betrunkener Mopedfahrer fährt in Schlangenlinien

Zwischen Burgheim und Gempfing fährt ein Fahrzeug in Schlangenlinien. Bei dem Fahrer wird ein Alkoholtest durchgeführt.

Ein Mopedfahrer ist am frühen Donnerstagabend zwischen Burgheim und Gempfing aufgefallen, weil er in Schlangenlinien fuhr. Die Polizei in Rain bekam eine Mitteilung, dass auf der Kreisstraße DON 31 ein Leichtkraftfahrzeug entsprechend unterwegs sei. Das Fahrzeug war nicht mehr auf der Kreisstraße, darum wurde über das Versicherungskennzeichen der Halter ermittelt und der wiederum an seiner Wohnadresse aufgesucht. Der 75-Jährige gab zu, gefahren zu sein. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest stellte die Polizei einen Wert von 1,12 Promille fest. Die Beamten erstatteten eine Anzeige gegen den Mann wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)