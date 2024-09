Junger Autofahrer in Genderkingen wegen Cannabis-Verdacht gestoppt

Ein junger Autofahrer ist am Mittwochabend unter Drogeneinfluss bei Genderkingen kontrolliert worden. Gegen 22.10 Uhr fiel einer Streife der Polizei in der Hauptstraße ein 20-jähriger Autofahrer auf. Dabei stellten diese drogentypische Auffälligkeiten bei ihm fest. Der Mann gab gegenüber den Beamten an, dass er Cannabispatient sei und zeigte bei der Kontrolle ein auf seinen Namen ausgestelltes Cannabisrezept vor.

Allerdings fanden die Polizisten bei der Kontrolle auch noch weitere Utensilien wie Badesalzverpackungen, die auf einen nicht ordnungsmäßigen Konsum hindeuteten. Der junge Autofahrer durfte nicht mehr weiterfahren, zudem führte eine Ärztin eine Blutentnahme auf der Polizeistation durch. Das Ergebnis steht noch aus. (AZ)