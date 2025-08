Inklusion ist eine Haltung: Carolina Trautner bei der Lebenshilfe in Wemding

Die ehemalige Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales Carolina Trautner besuchte das Wemdinger Karmelitinnenkloster sowie das örtliche Werk der Lebenshilfe Donau-Ries. Zwichen beiden Einrichtungen besteht bekanntlich eine erfolgreiche Kooperation beim Betrieb der Hostienbäckerei. Trautner machte sich in ihrer Funktion als Vorsitzende der Lebenshilfe Bayern selbst ein Bild von dieser einmaligen Zusammenarbeit. Im Kloster erläuterte Priorin Schwester Evamaria den Seelsorgeauftrag des Konvents. Sie bezeichnete die Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe als sehr erfolgreich.

Carolina Trautner bekundete Mutter Priorin Schwester Evamaria und den weiteren Schwestern für ihr seelsorgliches Wirken größte Wertschätzung und Dankbarkeit. Gottfried Hänsel vom Förderverein der Freunde des Karmelitinnenklosters, der diesen Doppeltermin arrangiert hatte, ging kurz auf die Geschichte des Wemdinger Klosters ein und freute sich über das bald stattfindende 25. Jubiläum der Karmelschwestern in Wemding.

Führung durch die Hostienbäckerei Wemding

Lebenshilfe-Vorsitzender Günther Schwendner und Werkleiter Thomas Mayer führten durch die Räume der Hostienbäckerei. Schwendner lobte die Kooperation mit dem Karmelitinnenkloster und dankte Hänsel für die entscheidende Weichenstellung bei der Gründung der Hostienbäckerei. Werkleiter Mayer verkündete stolz, dass seit August 2023 über 8,5 Millionen Hostien produziert wurden.

Höhepunkt des Besuchs der früheren Ministerin bildete der Vortrag „Gelebte Inklusion in Bayern – Lebenserfüllung für Menschen mit Behinderung“. Ihm wohnten auch drei Schulklassen der Anton-Jaumann-Realschule Wemding bei. Trautner stellte in ihrer Rede fest, es sei enorm wichtig, sich ein Bild von Menschen zu machen, die mit einer Beeinträchtigung leben. Allerdings sei Inklusion noch immer nicht gelebter Alltag, obwohl sich Deutschland der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet habe.

In den Lebenshilfe-Werkstätten erfahren Menschen mit Behinderung Wertschätzung

Dass behinderten Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verwehrt oder erschwert werde, liege unter anderem bereits vor, wenn es keine Behindertentoilette gebe oder auch bei fehlender Barrierefreiheit von digitalen Angeboten. Trautner freute sich, dass die Werkstätten der Lebenshilfe Orte darstellen, in denen behinderte Menschen vollumfängliche Wertschätzung erfahren. Dort stehe der betroffene Mensch im Mittelpunkt. Es mache wenig Sinn, wenn behinderte Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt gezwungen und dort diskriminiert werden, weil sie die Qualität und Quantität der Arbeitsleistung eines regulären Arbeitnehmers nicht zu leisten imstande sind.

Stattdessen finde in den Werkstätten der Lebenshilfe jeder einzelne Beschäftigte eine sinnvolle Aufgabe. Vielmehr werden Menschen bei der Lebenshilfe für den Eintritt in den ersten Arbeitsmarkt vorbereitet. An die Schüler gerichtet appellierte Trautner, jeder einzelne Mensch müsse sich einbringen, damit Inklusion gelinge. „Inklusion ist eine Haltung. Es ist Zeit für ein gelebtes Miteinander“, stellte Trautner fest. Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler und Landrat Stefan Rößle rundeten mit kurzen Statements zum Thema Inklusion die gelungene Veranstaltung ab. (Nicolaus Bumba)