„Reaktor“ und „akut toxische Stoffe“: Das passiert wirklich im Chemieunternehmen Sunstar in Rain

Es gibt Worte, die Bilder im Kopf entstehen lassen – und nicht immer angenehme. „Reaktor“ zum Beispiel oder „akut toxische Stoffe“ gehören sicher dazu. Solche Begriffe klingen nach Gefahr, nach etwas, das besser weit weg bleibt. Sie wecken Skepsis und mitunter Angst: Was bedeutet das für unsere Umwelt? Für unsere Gesundheit? Für jeden einzelnen von uns?

Genau diese Fragen standen jüngst im Raum, als der Stadtrat Rain die Anträge des japanischen Chemieunternehmens Sunstar auf dem Tisch hatte (wir berichteten). In den Unterlagen war von der „Errichtung und dem Betrieb einer Reaktoranlage“ sowie von einer „Anlage für akut toxische Stoffe“ im Werk Rain die Rede – Formulierungen, die für Unruhe sorgen können. Was steckt dahinter? Und vor allem: Wie viel Gefahr geht eben von den Absichten des Unternehmens für die Bevölkerung aus? Bei einer Exklusiv-Führung durch die Produktionshallen schildern Produktionsleiter Martin Mayrle und Chemiker Markus Hönig, was Sunstar vorhat und wie hoch das Gefahren-Potenzial tatsächlich ist.

Sunstar macht im Prinzip nichts anderes als „Kuchenbacken“

„Was wir beantragt haben, ist nichts anderes, als wir bereits seit Produktionsbeginn in Rain vor sechs Jahren machen“, sagt Markus Hönig. Die Stoffe, die künftig im Reaktor und im neu gebauten Lagerraum zum Einsatz kommen, werden auch bisher schon im Werk verarbeitet. „Es ist nichts Neues, das haben wir alles von Beginn an im Haus, es geht lediglich darum, unsere Produktionsmengen zu erhöhen.“

Icon vergrößern Markus Hönig (Chemiker) und Martin Mayrle (Produktionsleiter) stehen in der Produktionshalle mit einigen Produkten aus den Bereichen Dichtung und Klebstoff, die bei Sunstar entstehen. Foto: Barbara Würmseher Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Markus Hönig (Chemiker) und Martin Mayrle (Produktionsleiter) stehen in der Produktionshalle mit einigen Produkten aus den Bereichen Dichtung und Klebstoff, die bei Sunstar entstehen. Foto: Barbara Würmseher

Hönig und Mayrle beginnen die Führung am Ende der langen Halle. Dort sind die Tore zu den Rampen, wo von einem Rohstofflieferanten die verschlossenen Fässer mit jenen „akut toxischen Stoffen“ angeliefert werden. Es handelt sich um ein gesundheitsschädliches Isocyanat, das Sunstar zur Herstellung von Polyurethanen verwendet. Von diesen Fässer will Sunstar künftig mehr lagern, in eben jenem neu gebauten, mehrfach besonders gesicherten Lagerraum mit Wänden der Feuerwiderstandsklasse F90.

Es ist ein Rührkessel, kein Atomreaktor

Der - ebenfalls beantragte - Rührkesselreaktor steht am anderen Ende der Halle. Dorthin werden für jeden Produktionsvorgang jeweils maximal zwei Fässer gefahren. Um den Begriff „Reaktor“ richtig einzuordnen, erklärt Hönig: „Wir haben es ja nicht mit einem Atomreaktor zur Kernspaltung zu tun. Reaktor bedeutet tatsächlich nichts anderes als Reaktionskessel.“

In jedem Reaktor finden freilich chemische Reaktionen statt. Hier bei Sunstar wird laut Hönig und Mayrle „der akut toxische Stoff im Rührkesselreaktor durch chemische Reaktion mit Alkoholen zu unserem nicht mehr toxischen Präpolymer-Zwischenprodukt umgewandelt. Dieses Präpolymer wird dann in den Mischanlagen mit Füllstoffen und Additiven zu unserem Endprodukt gemischt“. Sunstar stellt Klebstoffe und Dichtungsschäume her, die vor allem in der Auto-, Fahrrad und Medizinindustrie verwendet werden.

Der einzig kritische Moment im Produktionsablauf sei praktisch der, wenn die kleine Schrauböffnung am Fass mit den Isocyanaten geöffnet wird, um den Absaugstutzen einzuführen, mit dessen Hilfe der toxische Stoff dann in den Reaktor eingesaugt wird. „Das dauert 20 Sekunden lang“, erklärt Chemiker Markus Hönig. „Zusätzlich wird direkt an der Öffnung abgesaugt, exakt an jenem Punkt, wo Dämpfe entstehen können. Und der Mitarbeiter trägt dabei außerdem eine Vollschutzmaske.“

Nur eine rein theoretische 20-Sekunden-Gefahr also und lediglich für den Mitarbeiter am Gerät - so sagen es Hönig und Mayrle. Theoretisch deshalb, weil das Unternehmen mit Sicherheitseinrichtungen, Sicherheitsausrüstungen für den Mitarbeiter, sowie durch sorgfältige Arbeitsplanung und Umgang mit diesem Gefahrstoff praktisch alle Risiken ausgeschlossen hat, wie Mayrle und Hönig versichern.

Für Rain und Umland bestehen keine Gefahr“

Was aber würde passieren, wenn ein solches 200-Kilo-Fass auf dem Weg von der Laderampe zum Lagerraum umfallen und kaputt gehen würde? Oder wenn Dasselbe auf dem Weg vom Lagerraum zum Reaktor geschehen würde? Wenn sich also die akut toxischen Isocyanate auf den Boden der Lagerhalle ergießen würden? Könnten sie ins Grundwasser gelangen? Würden giftige Dämpfe freigesetzt werden, die auch nach draußen dringen?

Chemiker Hönig erläutert: „Im Fall einer Leckage wäre höchsten der Mitarbeiter in der Nähe betroffen, jedoch trägt er bei Transport und Umgang mit dem Stoff stets Schutzausrüstung. Durch Bindemittel wie bei uns vorhandene Universalbinder oder auch nur Sand lässt sich der toxische Stoff binden, in Fässer überführen und würde von einer speziellen Chemieentsorgungsfirma abgeholt. Für alle anderen inklusive Rain und Umland besteht keine Gefahr, da dieser Stoff nur sehr schwer verdampft und in die Luft gelangt. Daher werden nie toxische Atmosphären erreicht.“

Icon vergrößern Mehrfach gesichert ist der neue Lagerraum bei Sunstar, in dem die geschlossenen Fässer mit „akut toxischen Stoffen“ aufbewahrt werden. Foto: Barbara Würmseher Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mehrfach gesichert ist der neue Lagerraum bei Sunstar, in dem die geschlossenen Fässer mit „akut toxischen Stoffen“ aufbewahrt werden. Foto: Barbara Würmseher

Was passiert, wenn ein Fass kaputt geht?

„Alle unsere Massen sind zähflüssig und würden im schlimmsten Fall nur langsam auslaufen“, erklärt Markus Hönig. „Wenn etwas austreten sollte, was in sechs Jahren noch nie passiert ist - es hat keinen einzigen Störfall gegeben -, dann werden die Mitarbeiter evakuiert und der Stoff eben - wie beschrieben - abgebunden.“ Zudem sei die komplette Halle wie eine Wanne angelegt. Rein theoretisch könne sie rund 500 Kubikmeter Volumen auffangen. Eine praktisch nie erreichbare Menge. Martin Mayrle: „Es kann nichts auf unser Grundstück und nichts ins Grundwasser gelangen.“ Brennbar seien diese „akut toxischen Stoffe“ nicht.

Sollte es einmal zu einem Feuer bei Sunstar kommen, dann passiere das, was bei vielen anderen Unternehmen auch passieren könne: Es verbrenne Verpackung und andere Materialien etwa aus Kunststoff, Karton, Holz und anderes mehr. „Das ist natürlich ein Restrisiko, das man nirgendwo ausschließen kann.“