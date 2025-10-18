Donauwörther Kulturtage: Ralf Winkelbeiner über Rasenmäher-Eltern und Boazn-Bedienung

Wampn, a robuster Kerl, mog gern Bier, immer leicht am Granteln“, so charakterisiert sich Comedian Ralf Winkelbeiner selbst mit einem Augenzwinkern als „Bilderbuch-Bayer“. Mit seiner ganz eigenen Sicht der Dinge unternahm er im Donauwörther Zeughaus eine urkomische Reise in den Wahnsinn des Alltags, beschrieb mit trockenem Humor die absurdesten Situationen und begeisterte damit sein Publikum, das aus dem Lachen nicht mehr herauskam.

Der aus dem oberbayerischen Manching stammende Kabarettist und Comedian Ralf Winkelbeiner, gelernter Bankkaufmann, ist mit seinem schrägen Humor längst Kult auf den Kleinkunstbühnen, viele Gäste kennen ihn auch aus dem „Vereinsheim Schwabing“ im BR Fernsehen. Ins restlos ausverkaufte Zeughaus, die „Arena von Donauwörth“, hat er sein Programm „Bunt“ mitgebracht und legt gleich los mit allen Themen, die ihm am Herzen liegen, er redet und redet, kommt vom Hundertsten ins Tausendste, reiht seine Geschichten in rasantem Tempo aneinander, garniert mit Witzen und Pointen.

Dabei nimmt er sich selbst auch gerne auf den Arm, er kokettiert mit seinem überzähligen Gewicht, denn er leide ja an „ADHS“ – am „Augustiner Durst- und Hunger-Syndrom“, oder er erzählt von seinen Unzulänglichkeiten im Umgang mit der Ehefrau. Wenn ihn „Flocke“ fragt: „Weißt du, was mir nicht passt?“ und er mit „Größe 36“ antwortet, dann kugelt sich das gutgelaunte Publikum vor Lachen. Lustvoll beschäftigt er sich mit den Absurditäten der Sprache, dass ihn der Logopäde seine Rechnung abstottern lässt, findet er gemein, und er fragt sich unter großem Gelächter des Publikums, warum eine bekannte Fernsehzeitung eigentlich „Hörzu“ heißt.

Wortgewaltig durch die menschlichen Irrungen und Wirrungen

Wortgewandt arbeitet sich Winkelbeiner durch die Irrungen und Wirrungen des menschlichen Daseins, bastelt mit seinem Gespür für das Absurde aus alltäglichen Situationen urkomische Schwänke. Die Einladung zu einer Hochzeit im Dorf führt zu langen Überlegungen, wie viel man schenken soll. „Kost an Haufn“, sinniert Winkelbeiner, deshalb gehe seine Großtante Hedwig auch lieber auf Beerdigungen, „da gibt es Kaffee und Kuchen umsonst und man muss nicht tanzen“. Das Problem der Anzugswahl für die Feier ist beim Mann schnell gelöst, die Frauen brauchen aber monatelange Vorbereitungen und kosmetische Renovierungen, um am Ende schöner als die Braut auszusehen. Die Hochzeitsfeier schließlich wird dann zum gemeinschaftlichen Besäufnis, eine Polonaise oder die Brautentführung arten völlig aus, ein sternhagelvoller Flitzer ruft die Polizei auf den Plan und der Rudi spielt selbstzerstörerisch „Spätzle-Mikado“ in der Unterwäsche, was für großes Gelächter beim Publikum sorgt.

Winkelbeiner schaut den Leuten aufs Maul, hält ihnen dabei den Spiegel vor, verpackt seine hintersinnigen Geschichten unterhaltsam, direkt und manchmal auch etwas derb, aber immer mit liebevollem Blick auf seine Figuren. Rentner, die schon frühmorgens die Supermarktkasse lahmlegen, indem sie mühsam ihr Kupfergeld abzählen, und die als Verkehrshindernis auf dem E-Bike süffisant grinsen, bekommen genauso ihr Fett weg wie Helikopter-Eltern, die beim Kindergeburtstag ihre Kleinen vor Niederlagen beim „kompetitiven Spiel“ bewahren wollen, noch getoppt von Rasenmäher-Eltern, die jedes Problem für den Nachwuchs gnadenlos aus dem Weg räumen und buchstäblich ummähen.

In schönstem bajuwarischem Dialekt startet der Comedian einen Wettbewerb der nutzlosen und absurden Erfindungen, vom SUV für den Transport in den Kindergarten, falls ein Büffel entgegenkommt, über den Donut, den Radiospot für das Seitenbacher Müsli bis zur Blasphemie schlechthin, dem alkoholfreien Bier, das dem geliebten Getränk die Seele raubt und sich dann auch noch „Jever Fun“ nennt.

Zum Brüllen komische Geschichten

Politisch wird Winkelbeiner nicht, er lässt weitere zum Brüllen komische Geschichten folgen wie den Besuch einer Thai-Massage im ländlichen Studio „Goldfinger“, wo er sich nackt auf der Liege platziert und nicht nur die Seele baumeln lässt. Auch den Urlaub im Süden schmückt er mit witzigen und schlüpfrigen Details so spitzbübisch aus, dass das Publikum Freudentränen lacht. Wenn der oberbayerische Gaudibursch im Mobilhome, einer „Hundehütte auf Stelzen“, übernachten muss und dann am Strand beim Parasailing in einer pinken Rettungsweste, aber ohne Badehose, die Badegäste erschreckt, dann ist das umwerfend komisch.

Winkelbeiner verabschiedet sich mit einigen Geschichten rund um seine Lieblingsbedienung Lisbeth, das Manchinger Original aus der „Boazn“. Gegen alle „Preissn“ verteidigt die gestandene Kellnerin schlagfertig den Stammtisch als Inbegriff der traditionellen bayerischen Gemütlichkeit, begleitet vom großen Jubel des restlos begeisterten Donauwörther Publikums.