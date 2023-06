Prozess vorerst gescheitert – Kripo kann Wemdinger Hausarzt nicht finden

Der Prozess gegen einen Arzt aus Wemding, der hundertfach Corona-Impfungen vorgetäuscht hat, ist vorerst geplatzt. Die Polizei sucht den Angeklagten per Haftbefehl.

Der Versuch, mit der juristischen Aufarbeitung des Wemdinger Impfskandals zu beginnen, ist am Dienstagvormittag zumindest vorerst gescheitert. Zum Auftakt des Prozesses gegen einen langjährigen Hausarzt aus Wemding ist dieser als Angeklagter unentschuldigt nicht erschienen. Ihm wird vorgeworfen, hundertfach Corona-Impfungen vorgetäuscht zu haben.

Die 15. Strafkammer des Landgerichts Augsburg unter Vorsitz von Martina Neuhierl hatte einigen Aufwand betrieben, um das Verfahren ordnungsgemäß beginnen zu können. Neben dem Wachpersonal der Justiz waren rund 20 Polizisten vor und im Gericht postiert. Vor dem Schwurgerichtssaal war aus Absperrbaken eine Schleuse aufgebaut, um jede einzelne Person kontrollieren zu können. Hintergrund: Das Gericht wollte mögliche Störungen aus dem Lager der Corona-Leugner oder Impfgegner vorbeugen.

Prozess wegen falschen Corona-Impfungen: Hausarzt aus Wemding erscheint nicht vor Gericht

Anwesend waren auch rund 15 Medienvertreter, darunter vier TV-Kameraleute. Der Prozess, der auf 24 Termine bis Mitte November angesetzt war, sollte am Dienstag um 9 Uhr beginnen. Doch die fünfköpfige Kammer, Oberstaatsanwalt Philip Engel von der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg, ein gerichtlich bestellter Gutachter, eine Protokollantin und die beiden Anwälte David Mühlberger (Wahlverteidiger) und Maximilian Richter (Pflichtverteidiger) warteten vergeblich auf den Angeklagten.

Zeigten sich überrascht vom Fernbleiben ihres Mandanten: die Verteidiger David Mühlberger (links) und Maximilian Richter. Foto: Wolfgang Widemann

Der war weder vom Gericht noch von seinen Anwälten telefonisch erreichbar. Weil auch keine Entschuldigung eingegangen war, erließ die Kammer auf Antrag des Oberstaatsanwalts kurz vor 10 Uhr einen Haftbefehl gegen den 73-Jährigen. Philip Engel sagte, man habe schon zuvor mit den Gedanken gespielt gehabt, aber darauf verzichtet, den Mediziner vorführen zu lassen. Dies sei ein Fehler gewesen. Die Verteidiger zeigten sich über das Fehlen ihres Mandanten überrascht.

Über den Tag versuchte die Kriminalpolizei, dem 73-Jährigen habhaft zu werden. Dies gelang bis zum zweiten Startversuch nicht. Die Geschäftsstelle der 15. Strafkammer prüfte parallel dazu, ob irgendeine Nachricht des Angeklagten eingegangen ist. Fehlanzeige. Die Vorsitzende Richterin sagte am Nachmittag: "Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen durch die Kripo konnte bislang keine Festnahme erfolgen." Alle Anschriften, die in den Akten bekannt sind, seien überprüft worden. Momentan gebe es keinerlei Anhaltspunkte über den Aufenthaltsort des Gesuchten. Deshalb fasste die Kammer den Beschluss, die Verhandlung auszusetzen. Es würden neue Termine angesetzt, so Neuhierl.

Eigentlich sollte die Verhandlung noch in dieser Woche fortgesetzt werden. Sollte der 73-Jährige gefasst werden, käme er in Haft und würde wohl für die komplette Zeit des Prozesses eingesperrt bleiben. Die Hauptverhandlung vor dem Landgericht wird sich über Monate ziehen. Das Gericht hatte für die 24 Termine insgesamt über 80 Zeugen geladen.

Beantragte den Haftbefehl gegen den Arzt: Oberstaatsanwalt Philip Engel. Foto: Wolfgang Widemann

Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem Hausarzt, gegen den die Justiz wegen der Vorwürfe mittlerweile ein vorläufiges Berufsverbot erlassen hat, Körperverletzung, Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz und Betrug vor. Der Arzt rechnete die Scheinimpfungen ab und kassierte von der Kassenärztlichen Vereinigung dafür mehrere tausend Euro.

Amtsgericht Augsburg hat schon über 80 Corona-Scheinimpfung-Verfahren abgearbeitet

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mediziner mindestens 176 Patienten, die tatsächlich gegen Corona immunisiert werden wollte, getäuscht hat. Er leerte die Spritzen vor dem Piks offenbar und stach die Nadel dann den meisten Getäuschten ins Gesäß, sodass diese das Vorgehen nicht wahrnehmen konnten. Möglicherweise mehr als 100 andere Personen suchten den Hausarzt im Frühjahr und Sommer 2021 auf, um sich bewusst die Impfungen in die entsprechenden Nachweise eintragen zu lassen, ohne dass die Spritzen gesetzt wurden. Diesbezüglich hat das Amtsgericht Nördlingen schon über 80 Verfahren abgearbeitet. Die endeten für die "Kunden" des Arztes meist mit Schuldsprüchen, verbunden mit saftigen Geldstrafen. Die Richter in Nördlingen kamen in den Prozessen dort vielfach zu dem Schluss, dass die Straftaten des Mediziners als nachgewiesen anzusehen sind.