So war das Politisches Fischessen der CSU in Hamlar

Seit zehn Jahren treffen sich die CSU-Ortsverbände Donauwörth, Rain, Mertingen, Asbach-Bäumenheim, Oberndorf und Riedlingen in der Kantine der Firma Grenzebach in Hamlar. Während in den vergangenen Jahren mit dem politischen Fischessen stets die Fastenzeit eröffnet und ausgerufen wurde, so war es dieses Mal anders, wie es in einer Pressemitteilung heißt: „Die politische Fastenzeit ist vorbei, denn die Ampel ist abgewählt“, sagte der Bürgerbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, MdL Wolfgang Fackler, im Rahmen seiner 40-minütigen Rede.

Zuvor waren die rund 100 Gäste mit einem kurzen Video-Rückblick und den Szenen vom Politischen Aschermittwoch in Passau sowie dem feierlichen Bieranstich in gute Stimmung gebracht worden.

Fischessen der CSU in Hamlar

Nach der Begrüßung durch den Bäumenheimer Ortsvorsitzenden Dominik Hilger ordnete MdL Wolfgang Fackler die aktuellen Entwicklungen auch mit Blick auf die Sondierungsgespräche ein. „Wir haben die Wahl gewonnen, aber jetzt müssen wir den Wandel in den zentralen Bereichen Migration und Wirtschaft vollziehen. Wir brauchen eine grundlegende Begrenzung der Migration, weil unsere Aufnahmekapazität und Infrastruktur bereits seit Längerem ihre Grenzen überschritten haben“, so MdL Fackler.

Der Abgeordnete sehe aber nicht nur die neue Bundesregierung unter Führung von Friedrich Merz in der Pflicht zum Wandel, sondern auch jeden einzelnen Bürger und die Gesellschaft insgesamt. „Wir brauchen mehr Bessermacher als Besserwisser. Und wir brauchen ein besseres Verhältnis zwischen Staat und Bürger. Jeder Bürger ist ein Staatsbürger, sodass er nicht nur das Recht zum Schimpfen hat, sondern auch die Pflicht zum Lob für unser Gemeinwesen.“ Trotz der aktuellen Rahmenbedingungen und weltweiten Krisenherde, die auch eine Neudefinition der transatlantischen Beziehungen erfordern, appellierte MdL Fackler, die Zuversicht nicht zu verlieren: „Es ist immer leicht, schlechte Stimmung zu verbreiten.“ Das politische Fischessen habe auch heuer wieder den positiven Gegentrend gesetzt, heißt es abschließend in der Mitteilung. (AZ)