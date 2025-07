CSU nominiert Konrad Müller: Alle Kameras auf den Kandidaten

Nominierungsversammlungen sind normalerweise eine eher trockene Angelegenheit. Der Wahlleiter hat darauf zu achten, dass ja kein formalen Fehler passiert, denn sonst muss das Ganze wiederholt werden. Der Ablauf der Veranstaltung ist genau vorgezeichnet, der Bewerber oder die Bewerberin steht meist schon vorher fest, alle - inklusive er/sie selbst - sind bemüht, ihn/sie im besten Licht erscheinen zu lassen. Für etwas Spannung sorgt lediglich die Ungewissheit, ob wirklich die breite Mehrheit der Anwesenden in der geheimen Abstimmung für den auserkorenen Kandidaten ihr Vertrauen schenkt. So ist es auch am Donnerstagabend im Kreuzwirt-Saal in Monheim. Der CSU-Ortsverband hebt - das wurde bereits vor gut zwei Wochen kommuniziert - Konrad Müller auf den Schild. Um dies nun möglichst effektvoll in Szene zu setzen, scheuen die Christsozialen keine Mühen und Kosten und ziehen alle Register.

Der Versammlung geht ein Stehempfang voraus, bei dem ein örtlicher Gastronom die 35 Monheimer CSU-Mitglieder und etwa ebenso viele Gäste (darunter Parteifunktionäre aus umliegenden Kommunen und dem Donau-Ries-Kreis) versorgt. In jeder Situation sind gleich mehrere Kameras präsent, denn eine eigens engagierte Werbeagentur, die mit vier Beschäftigten vor Ort ist, soll Foto- und Filmmaterial für den Wahlkampf auf allen Kanälen sammeln.

Bürgermeister-Kandidat Konrad Müller: Rückhalt der Familie größter Antrieb

Die beiden stellvertretenden Ortsverband-Vorsitzenden Barbara Mayr-Roßkopf und Andrea Grygiel moderieren durch den Abend, als Wahlleiter fungiert Bezirksrat Peter Schiele. Die Mitglieder haben bereits vorab alle nötigen Abstimmungsunterlagen erhalten. So werden die Tagesordnungspunkte schnell abgearbeitet. Ehe die Abstimmung erfolgt, tritt Konrad Müller ans Mikrofon. Der 33-Jährige stellt sich und die Grundzüge seiner Arbeit als möglicher Bürgermeister vor. Der verheiratete Vater zweier Kinder betont, er sei in Monheim aufgewachsen und der Rückhalt seiner Familie sei sein größter Antrieb. Der Bauleiter verweist auf seine berufliche Qualifikation, seine Erfahrung als Kommunalpolitiker (er ist Vorsitzender des CSU-Ortsverbands und Stadtrat) und sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement in Vereinen und Institutionen.

Er trete „aus voller Überzeugung“ als Bewerber für das Amt des Bürgermeisters an und stehe für klare Ziele: Monheim samt Ortsteilen solle eine Stadt sein, in der man gerne lebe und „in der man denkt und handelt, bevor es zu spät ist“. Politik müsse auf Augenhöhe funktionieren, die Verwaltung solle „nicht verwalten, sondern muss gestalten“. Verantwortung benötige immer auch Demut. Müller möchte „eine Kultur des Miteinanders prägen“. Die Kommunalpolitik lebe von Gesprächen und vom Zuhören: „Ich bin einer, der zuhört und anpackt.“

„Zentrale Themenfelder“ des CSU-Kandidaten in Monheim

Der Bewerber sagt: „Wir brauchen einen klaren Blick nach vorne. Was ist in 10, 15 Jahren?“ Die Verwaltung müsse offen und transparent erklären, die Vereine wolle er weiter massiv unterstützen, durch den demografischen Wandel seien Pflegeangebote zu schaffen und er wolle die Stärkung der Innenstadt vorantreiben. Als „zentrale Themenfelder“ nennt Konrad Müller: den Zusammenhalt stärken, eine moderne Verwaltung (“digital, effizient und dennoch menschennah“), die Wirtschaft stärken und Arbeitsplätze sichern, sich um eine „gute Versorgung für alle Generationen“ kümmern sowie die Lebensqualität und Freizeitmöglichkeiten erhalten.

Icon Vergrößern Stets umringt von Kameras: Konrad Müller bei der Entgegennahme der Glückwünsche. Foto: Wolfgang Widemann Icon Schließen Schließen Stets umringt von Kameras: Konrad Müller bei der Entgegennahme der Glückwünsche. Foto: Wolfgang Widemann

Wenige Augenblicke, nachdem die Stimmzettel abgegeben sind, steht das Ergebnis fest: Alle 35 CSU-Mitglieder sprechen sich für Müller aus. Händeklatschen und Juchzer im Publikum. Praktisch im gleichen Moment werden im Saal die ersten Wahlprospekte mit Müllers Konterfei vorne drauf verteilt. Wahlleiter Schiele sagt: „Ich denke, die CSU Monheim macht den Bürgern ein sehr gutes Angebot.“ Stellvertretende Landrätin Claudia Marb gratuliert Müller zu einem „fulminanten Ergebnis“ und überreicht eine übergroße Tafel Schokolade. Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler wendet sich mit diesen Worten an den Kandidaten: „Um Monheim zu beleben, bist du der richtige Mann.“ Er sei überzeugt, dieser werde 150 Prozent für die Stadt geben.

Icon Vergrößern Von stellvertretender Landrätin Claudia Marb bekam Konrad Müller eine große Tafel Schokolade. Foto: Wolfgang Widemann Icon Schließen Schließen Von stellvertretender Landrätin Claudia Marb bekam Konrad Müller eine große Tafel Schokolade. Foto: Wolfgang Widemann

Abgeordneter würdigt Monheimer Bürgermeister Günther Pfefferer

Fackler würdigt auch den noch amtierenden Bürgermeister Günther Pfefferer, der wegen eines anderen Termins (Verabschiedungsfeier der Mittelschule) erst nach der Abstimmung im Kreuzwirt eintrifft. Die Versammelten reagieren mit anhaltendem, kräftigem Applaus. Als der offizielle Teil vorbei ist, nimmt Konrad Müller persönliche Glückwünsche entgegen, stets umringt von den Kameras.