Bürgermeister-Wahl: CSU nominiert Manuel Paula

Der CSU-Ortsverband Rain hat im Rahmen einer Mitgliederversammlung im Gasthaus Zum Boarn im Hinblick auf die Kommunalwahlen 2026 den bereits angekündigten Schritt vollzogen: Manuel Paula wurde als Kandidat für das Amt des Bürgermeisters nominiert. Die Stimmberechtigten unter den rund 60 Anwesenden sprachen sich einer Pressemitteilung zufolge zu 100 Prozent für Paula aus.

Ortsvorsitzende und Stellvertretende Landrätin Claudia Marb bezeichnete Manuel Paula als echten „Brückenbauer“, der Jung und Alt zusammenbringe, sich ehrenamtlich engagiere, die Kultur lebe und das Miteinander in der Stadt Rain schätze. Marb weiter: „Manuel ist bodenständig, für alle da und steht für das, was uns in Rain ausmacht – Zusammenhalt und Verantwortungsbewusstsein. Verantwortung heißt nicht nur das Richtige zu wollen, sondern es auch zu tun.“ Als langjähriges Mitglied der Jungen Union und Fraktionssprecher im Stadtrat habe Paula gezeigt, dass er anpacken könne und die Interessen der Bevölkerung ernst nehme.

Frauen-Union-Ortsvorsitzende in Rain wirbt für Manuel Paula

Angelika Kefer, Vorsitzende der Frauen-Union Rain betonte, dass mit Manuel Paula ein junger, zugleich erfahrener Kandidat ins Rennen gehe: „Er ist seit sechs Jahren Mitglied des Stadtrats, Familienvater und tief mit seiner Heimat verwurzelt. Manuel steht für frischen Wind in Stadt und Stadtteilen – und für eine Politik, die zuhört und gestaltet.“ Der Bewerber erhielt 39 von 39 Stimmen. Wahlleiter und Bezirksrat Peter Schiele wünschte viel Erfolg.

Manuel Paula spricht sich für Neubau von Feuerwehrhaus in Rain aus

Manuel Paula wird in der Mitteilung mit diesen Worten zitiert: „Ich bin überwältigt von dem Vertrauen, das mir heute entgegengebracht wurde.“ Mit einem starken Team und voller Elan gehe man in den Wahlkampf. Paula sprach sich deutlich für den Neubau eines Feuerwehrhauses in Rain aus. Bei der städtischen Kinderbetreuung setzt der Kandidat auf eine „stabile Kommunikationskette“ zwischen Bürgermeister, Verwaltung, Kitas und Eltern. Außerdem wolle er die Bürgernähe mit Sprechstunden „in angepassten Formaten“ stärken. (AZ)