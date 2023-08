Söder-Fotografen: CSU möchte Honorare nicht nennen

Markus Söder wird nicht nur in seiner Funktion als Regierungschef fotografiert, sondern auch als Parteichef. Die Kosten hierfür möchte die CSU nicht preisgeben.

Dass sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gerne ablichten lässt, ist kein Geheimnis. Doch nicht nur in seiner Funktion als Regierungschef werden viele Fotos geschossen, auch als Parteichef steht der CSU-Politiker häufig vor der Kamera. Wie hoch die Honorarkosten hierfür ausfallen, möchte die Partei nicht preisgeben. "Die CSU kümmert sich bei Parteiterminen selbst um die fotografische Dokumentation. Dabei greift die Landesleitung auf Mitarbeiter, externe Fotografen und Bild-Agenturen zurück", sagte ein Sprecher der CSU auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München. Zu Kosten gebe die Partei aber "generell keine Auskunft".

Anfang August hatten die explodierenden Fotohonorare Söders in der Staatskanzlei bundesweit für Schlagzeilen und Empörung gesorgt. Auf eine Anfrage der Landtags-SPD legte die Staatsregierung die Kosten offen. Aus der Antwort geht hervor, dass sich seit Amtsantritt Söders im Jahr 2018 die Honorarkosten für Fotografen in der Staatskanzlei vervielfacht haben. Exakt 178.618,13 Euro hat die bayerische Staatskanzlei im vergangenen Jahr für Honorare freier Fotografen ausgegeben. Bis zum 8. Mai dieses Jahres betrugen die Kosten für Fotografen bereits 75.726,73 Euro. Zudem steht seit Jahren in der Staatskanzlei ein festangestellter Fotograf auf der Gehaltsliste.

Söders neue Kommunikationsstrategie treibe die Honorarkosten in die Höhe

Kosten, die in keiner Relation zu seinem Vorgänger stehen. Zum Vergleich: Im letzten Amtsjahr seines Vorgängers Horst Seehofer im Jahr 2017 betrugen die Ausgaben für Fotografen gerade einmal 10.891,47 Euro. Doch warum sind die Kosten so explodiert? Söder selbst gab an, dass das an einer neuen Kommunikationsstrategie liege. Die Bilder von seinen Terminen seien auch eine Antwort auf Fake-News und die Distanz, gerade nach der Coronapandemie. "Es geht hier nicht um Porträts, sondern es geht um Regierungshandeln, das Darstellen und Zeigen von Regierungshandeln", so Söder damals.

Die Staatskanzlei verwies zudem darauf, dass sich die Honorarkosten nicht nur auf Söder bezögen, sondern auch auf die fotografische Begleitung von Staatskanzleichef Florian Hermann und Europaministerin Melanie Huml (beide CSU). Außerdem betonte die Staatskanzlei, dass die Fotos teilweise kostenlos zur Verfügung gestellt werden. So würden Medien und andere Ressorts, aber auch Veranstaltungsteilnehmern, etwa bei Neujahresempfängen oder bei Ordensvergaben, Bilder kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Die CSU hingegen bedient sich nach Angaben eines Partei-Sprechers jedoch nicht den frei verfügbaren Fotos der Staatskanzlei. Zur Dokumentation Söders Auftritten und Terminen greife sie "auf Bilder aus den genannten Quellen zurück".

(mit dpa)

