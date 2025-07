CSU nominiert Bürgermeister-Kandidaten in Kaisheim

Der CSU-Ortsverband Kaisheim hat Andreas Strobel nun offiziell als Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in der Marktgemeinde im März 2026 nominiert. Überraschung war dies keine mehr, denn Strobel hatte bereits vor Monaten indirekt angekündigt, einen zweiten Anlauf nehmen zu wollen. 2020 war er als Kandidat der Freien Bürgerstimme (FBS) relativ knapp gegen Amtsinhaber Martin Scharr (PWG) gescheitert.

Die Nominierungsveranstaltung fand am Mittwoch in der Kaisheimer Hofwirtschaft statt. Der Vorstand des Ortsverbands der Christsozialen war sich einer Pressemitteilung zufolge einig und schlug Andreas Strobel den Mitgliedern als Bewerber vor. Roland Schmid, der stellvertretende Vorsitzendes des Ortsverbands, begründete den Vorschlag damit, dass die Führungsriege in Strobel einen äußerst fähigen, vor allem „fachlich und kommunikativ sehr geeigneten Kandidaten“ sehe und bei ihm das Bürgermeisteramt in den richtigen Händen wäre.

18 von 19 CSU-Mitgliedern in Kaisheim stimmen für Andreas Strobel als Kandidat

Strobel, der in der Gemeinde Heretsried (Landkreis Augsburg) wohnhaft ist, informierte die Anwesenden über die Eckdaten zu seiner Person und sprach Themen an, die er als Bürgermeister in den Mittelpunkt rücken würde. Zudem betonte er das äußerst gute und vertrauensvolle Verhältnis zur designierten Landratskandidatin Claudia Marb, die sich unter den Gästen befand. Der Kandidat verwies zudem auf die Leitlinien des-CSU Ortsverbands, die er im Rahmen seiner Wahl zum Ortsvorsitzenden bereits im vergangen Jahr etabliert hatte. Im Wahlgang wurde Strobel laut Pressemitteilung „mit überwältigender Mehrheit“ nominiert. Konkret: Von den 19 anwesenden CSU-Mitgliedern stimmten 18 für Strobel, ein Stimmzettel war leer. Mitglied bei den Christsozialen in Kaisheim ist übrigens auch Josef Mayer, der für die FBS im Gemeinderat sitzt und deshalb nach Angaben von Strobel automatisch dem Vorstand des CSU-Ortsverbands angehört.

Für die nächsten Wochen kündigte Strobel neben einem Unternehmerabend am 18. September auch Gespräche mit den anderen Parteien beziehungsweise Gruppierungen in der Gemeinde Kaisheim an. Der aktuelle Bürgermeister Martin Scharr, der nach einem schweren Unfall lange Zeit ausfiel, hat sich noch nicht dazu geäußert, ob bei der Wahl 2026 wieder antreten möchte.

Bei der Versammlung der CSU in Kaisheim waren auch Peter Schiele, Mitglied des Kreis- und Bezirkstags, sowie die Vorsitzenden der Ortsverbände Buchdorf, Monheim und Harburg zugegen. (AZ, wwi)