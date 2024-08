Dachs sorgt für nächtlichen Unfall auf der B25

In der Nacht auf Mittwoch ereignete sich auf der B25 zwischen Harburg und Möttingen ein ungewöhnlicher Unfall. Eine 47-jährige Autofahrerin erfasste laut Polizei mit ihrem Kleinwagen auf Höhe der Abzweigung Richtung Kreishof einen querenden Dachs. Durch den Zusammenstoß entstand am Fahrzeug ein Frontschaden, der auf etwa 2000 Euro geschätzt wird. Kurz darauf überrollte ein 40-Tonner den auf der Fahrbahn liegenden Dachs. Über mögliche Schäden am Lkw ist derzeit noch nichts bekannt. Beide Fahrer blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. (AZ)

