An einem Auto in Daiting werden die Radmuttern gelockert

Es gibt wieder einen Fall von gelockerten Radmuttern - dieses Mal aus Daiting. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 35-jähriger Mann am Freitag zwischen 5.30 und 9.30 Uhr sein Auto in einem Grundstück in der Bindergasse geparkt. Als er später nach Donauwörth unterwegs war, stellte der Mann ein ungewöhnliches Fahrverhalten an seinem Pkw fest. Die anschließende Überprüfung seines Wagens ergab, dass an diesem an beiden Hinterrädern die Radmuttern gelockert wurden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0906/706670.

