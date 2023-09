Auto fährt auf Gegenspur und drängt Rollerfahrerin ab

Zwischen Daiting und Buchdorf fährt ein Auto in einer Kurve auf der Gegenspur und zwingt eine entgegenkommende Rollerfahrerin, auszuweichen. Diese stürzt.

Ein Unfall hat sich am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Daiting und Buchdorf ereignet. Laut Polizei war eine 16-Jährige mit ihrem Roller dort in Richtung Buchdorf unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihr auf ihrer Fahrspur ein Auto entgegen, welchem sie nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Sie kam dadurch von der Fahrbahn ab und stürzte. Glücklicherweise wurde sie dabei nur leicht verletzt. Zum entgegenkommenden Auto oder dem Ufallverursacher konnte die junge Frau keine konkreten Angaben machen, weder zu Fabrikat noch Farbe. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 in Verbindung setzen. (AZ)