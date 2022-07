Daitinger Feuerwehr ist jetzt schnellstmöglich einsatzfähig

Die Freiwillige Feuerwehr Daiting hat nun gleich zwei Fahrzeuge offiziell in Betrieb genommen. Weshalb die Beschaffungen nötig waren.

Doppelten Grund zur Freude hatte die Freiwillige Feuerwehr Daiting: Nicht nur, dass sie nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder zur Sonnwendfeier laden konnte. In deren Rahmen wurden auch das mittlere Löschfahrzeug (MLF) und der Mannschaftstransportwagen (MTW) offiziell in Betrieb genommen. Pfarrer Wolfgang Rauch segnete die Fahrzeuge. In seiner Predigt erklärte er, wie wichtig der Dienst der Feuerwehr ist.

Kommandant Armin Mayr gab einen Einblick über den Ablauf der Beschaffung des MLF. Der Antrag für ein neues Feuerwehrauto wurde bereits im Frühjahr 2018 gestellt. Anfang Dezember 2020 konnte das neue MLF bei der Firma Rosenbauer in Neidling (Österreich) abgeholt werden. Insgesamt haben sich meist acht Aktive an 25 Terminen jeweils vier bis fünf Stunden mit dem neuen MLF beschäftigt.

Neues Fahrzeug in Daiting hat einen Wassertank und Atemschutzgeräte

Armin Mayr hob nochmals hervor, dass das neue Fahrzeug notwendig gewesen sei, um schnellstmöglich bei einem Brand einsatzfähig zu sein. Das neue MLF besitzt im Gegensatz zum bisherigen Fahrzeug einen Wassertank sowie im Mannschaftsraum verbaute Atemschutzgeräte, sodass die Daitinger Wehr nun nicht nur mit Wasser, sondern auch mit voll ausgerüsteten Atemschutzgeräteträgern am Einsatzort ankommen.

Nachteil des neuen Fahrzeugs war jedoch, dass in ihm Platz für lediglich sechs Feuerwehrleute ist. Deshalb entschied die Feuerwehr, den ehemaligen MTW der Zirgesheimer Wehr zu erwerben. Für die Ausstattung des Fahrzeugs und den Unterhalt kommt die Gemeinde Daiting auf.

Die Fahrzeuge sind längst im Einsatz, nun bekamen sie den kirchlichen Segen. Kreisbrandinspektor Heinz Mayr betonte, dass neben einer gut ausgebildeten Mannschaft auch die Ausrüstung entscheidend sei. Die Daitinger Feuerwehr sei nun auch technisch wieder gut ausgerüstet. Bürgermeister Roland Wildfeuer übergab die Fahrzeuge offiziell ihrer Bestimmung. Das MLF kostete 265.000 Euro. Es gab einen staatlichen Zuschuss von 53.900 Euro. Das bisherige, 31 Jahre alte Daitinger Fahrzeug geht an die Feuerwehr im Ortsteil Hochfeld.

Feuerwehr Daiting ist gut ausgerüstet

Stellvertretende Landrätin Claudia Marb lobte die Daitinger Wehr. Während die einen nachts zwar von den Sirenen geweckt werden, dann aber weiterschlafen, kämpfen andere um das Hab und Gut von den betroffenen Menschen oder sogar um deren Leben - und das freiwillig. Der Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler betonte, dass die gute Ausrüstung der Feuerwehren für die Sicherheit der Bevölkerung immens wichtig sei und es deshalb auch entsprechende Zuschüsse vom Freistaat Bayern gebe.

Bei den Feierlichkeiten wurde Anton Hüttenhofer wurde für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst geehrt. (AZ)