vor 35 Min.

Fernwärme-Genossenschaft in Daiting: Wie viele machen mit?

Das geplante Fernwärme-Netz in Daiting soll mit einem Hackschnitzel-Heizwerk betrieben werden.

Plus Die Gründung einer Fernwärme-Genossenschaft in Daiting steht an. Alles steht und fällt mit der Zahl der verbindlichen Gebäude-Anmeldungen.

Von Wolfgang Widemann

In Daiting befindet sich die mögliche Gründung einer Fernwärme-Genossenschaft in der heißen Phase. Bis zum 11. April haben die Eigentümer von Anwesen im Dorf die Möglichkeit, sich verbindlich für den Zusammenschluss im Dorf anzumelden. Der Gemeinderat hat nun für die Kommune diesen Schritt vollzogen.

