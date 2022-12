Gemeinde Daiting hat wieder Pläne für einen großen Solarpark

Plus Durch einen Bürgerentscheid wurden in Daiting Anfang 2020 mehrere Freiflächen-Photovoltaikanlagen verhindert. Nun gibt es einen neuen Anlauf.

Knapp drei Jahre nach einem Bürgerentscheid unternimmt die Gemeinde Daiting einen erneuten Anlauf, in der Flur der Jura-Kommune einen großen Solarpark zu verwirklichen. Die Mehrheit des Gemeinderats hat sich dafür ausgesprochen, ein solches Vorhaben anzupacken.