Gemeinde Daiting nimmt an Förderprogramm für Wald teil

Plus Der Daitinger Gemeindewald soll für den Klimawandel fit gemacht werden. Dafür erhält die Kommune Geld vom Bund.

Die Gemeinde Daiting möchte ihren mehr als 300 Hektar großen Wald mithilfe eines Förderprogramms des Bundes für den Klimawandel rüsten. Der Gemeinderat hat sich jetzt mit 8:1 Stimmen dafür ausgesprochen.