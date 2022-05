Bei Feuerwehr in Hochfeld geht eine Ära zu Ende

An der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr Hochfeld hat es bei der Mitgliederversammlung einen Wechsel gegeben.

An der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr Hochfeld hat es bei der Mitgliederversammlung einen Wechsel gegeben. Helmut Burkhard, der als Zweiter Vorsitzender und als Kommandant aktiv war, trat nicht mehr zur Wahl an. Somit ging eine Ära zu Ende.

Burkhard war sechs Jahre Kommandant und 25 Jahre stellvertretender Kommandant. Am Ende der Versammlung überreichte Vorsitzender Manuel Gayr als Dankeschön für die geleistete Arbeit zum Wohle der Allgemeinheit einen Gutschein über eine Woche Aufenthalt im Gästehaus St. Florian, dem Freizeit- und Erholungszentrum der bayerischen Feuerwehren. Helmut Burkhard schilderte bei dieser Gelegenheit einige schöne, aber auch ernste Vorkommnisse in den vergangenen Jahrzehnten. Er dankte allen, die ihn in dieser Zeit unterstützt haben. (AZ)