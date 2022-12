Kindergarten in Daiting erhält eine weitere Gruppe

Plus In der Gemeinde Daiting gibt es immer mehr Kinder. Auf diese Entwicklung reagiert nun die Kommune. Das Projekt soll schnell umgesetzt werden.

In der Gemeinde Daiting nimmt die Zahl der Kinder zu. Dieser erfreuliche Aspekt hat für die Kommune nun Konsequenzen: Sie muss den Kindergarten vergrößern. Dies will die Gemeinde rasch umsetzen.