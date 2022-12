Daiting

vor 49 Min.

Nahwärme-Projekt in Daiting liegt jetzt auf Eis

Mit Hackschnitzeln als Brennstoff hätte in Daiting ein Nahwärme-Verbund geschaffen werden sollen. Doch das Projekt liegt jetzt auf Eis.

Plus Das Vorhaben in Daiting, 85 Anwesen an ein Hackschnitzel-Heizwerk anzuschließen, lässt sich nicht verwirklichen. Der Bürgermeister ist sauer.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Roland Wildfeuer mag mit seinem Ärger nicht hinterm Berg halten. "Das ist total frustrierend", schimpft der Daitinger Bürgermeister. Monatelang habe ein Arbeitskreis in der kleinen Jura-Gemeinde daran gearbeitet, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. 85 Anwesen in Daiting sollten über ein Hackschnitzel-Heizwerk mit Wärme versorgt werden. Doch daraus wird wohl nichts.

