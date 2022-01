Daiting

Schnelles Internet für Daiting und Natterholz

Plus Die Gemeinde Daiting will den Breitbandausbau vorantreiben. Nun gibt es Erkenntnisse für das weitere Vorgehen.

Auch die Gemeinde Daiting will über die sogenannte Gigabitrichtlinie des Freistaats flächendeckend für schnelles Internet sorgen. Bei einer Erkundung des Gebiets der Kommune durch ein Büro kam nun heraus, dass in zwei Bereichen Handlungsbedarf besteht. Darüber informierte ein Vertreter den Gemeinderat. Nach Auskunft von Bürgermeister Roland Wildfeuer kommt das Förderprogramm für schätzungsweise zwei Drittel der Anwesen in Daiting und für den kompletten Ortsteil Natterholz infrage. Dort könnten mit einer staatlichen Förderung von bis zu 90 Prozent, jedoch maximal 5000 Euro pro Anwesen, Glasfaserleitungen an jedes Grundstück gelegt werden.

