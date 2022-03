Daiting

17:29 Uhr

Telekom will Mobilfunk-Empfang bei Daiting verbessern

Die Telekom will ihr Mobilfunknetz im Bereich der Gemeinde Daiting verbessern.

Plus Die Deutsche Telekom will nahe Daiting eine Sendeanlage installieren. Der Gemeinderat knüpft dieses Vorhaben aber an eine Bedingung.

Die Deutsche Telekom möchte ihr Mobilfunknetz im Bereich der Gemeinde Daiting verbessern. Das Unternehmen will eine Sendeanlage auf dem Behördenfunkturm in der Jura-Kommune installieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

