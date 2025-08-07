SPD Rain nominiert Daniel König als Bürgermeisterkandidaten

Die SPD Rain hat einen wichtigen personellen Schritt für die Kommunalwahl 2026 vollzogen: Einstimmig nominierte der Ortsvereinsvorstand am Wochenbeginn Daniel König als seinen Bürgermeisterkandidaten. Der 38-Jährige ist seit 2020 Mitglied des Stadtrats und amtierender Dritter Bürgermeister der Stadt Rain.

Daniel König ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und beruflich bei einer Augsburger Genossenschaftsbank tätig. Der studierte Betriebswirt und gelernte Bankkaufmann arbeitet im Bereich Bankenaufsichtsrecht. Er bringt als langjähriger Betriebsrat, aktuell in der Funktion des stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden, umfassende Erfahrungen in der Vertretung von Interessen, in rechtlichen Fragestellungen und in wirtschaftlichen Belangen mit - so heißt es in einer Pressemitteilung.

„Ich will dazu beitragen, dass wir Rains Potenzial nutzen“

„Rain hat Potenzial. Ich will dazu beitragen, dass wir es nutzen – mit Vernunft, Ideen und Teamgeist. Denn ich bin überzeugt, dass wir in Rain keine großen Versprechungen brauchen, sondern bodenständige, pragmatische Antworten auf die Herausforderungen der Zeit.“, sagt König

Inhaltlich setzt Daniel König auf eine Balance zwischen Gestaltung und Verantwortung. „Unsere Stadt braucht neue Impulse – aber wir dürfen dabei die finanzielle Realität nicht aus den Augen verlieren“, betont er. Zu seinen zentralen politischen Schwerpunkten zählen neben solider Finanzpolitik der fortschrittliche Ausbau einer lebendigen und attraktiven Innenstadt mit hoher Aufenthaltsqualität, ein familienfreundliches Betreuungssystem, die Weiterentwicklung aller Stadtteile sowie die gezielte Ansiedlung von neuem Gewerbe. Zum Erhalt einer wichtigen Infrastruktur in städtischer Hand müssten beispielsweise der Neubau des Feuerwehrhauses, die sukzessive Sanierung der städtischen Straßen sowie der Wasserversorgung beitragen.

Offizielle Nominierung im Herbst

Die SPD Rain zeigt sich überzeugt davon, mit Daniel König einen Kandidaten ins Rennen zu schicken, der wirtschaftliche Kompetenz, kommunalpolitische Erfahrung und ein hohes Maß an Bürgernähe vereint. Stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender Christian Martin erklärt: „Daniel König ist ein überzeugender Kandidat – weil er zuhört, Menschen zusammenbringt und weiß, wie man durchdachte Entscheidungen trifft und Verantwortung übernimmt. Er steht mitten im Leben. Genau das braucht Rain jetzt.“ Die offizielle Mitgliederversammlung zur Nominierung des SPD-Bürgermeisterkandidaten und der Stadtratsliste wird im Herbst stattfinden. (AZ)