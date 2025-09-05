Neue Vize-Chefin in der Polizeiinspektion Donauwörth

Die Polizeiinspektion Donauwörth hat eine neue Vize-Chefin - zumindest vorübergehend. Michael Riederer, Vizepräsident des Präsidiums Schwaben Nord, begrüßte zum 1. September Daniela Meth als neue kommissarische Leiterin der Verfügungsgruppe und stellvertretende Leiterin der Inspektion.

Die Hauptkommissarin wechselte im Rahmen der Führungsbewährung zu der Dienststelle. Zuvor war sie zuvor als stellvertretende Leiterin des Kommissariats 13 beim Kriminalfachdezernat 1 Augsburg eingesetzt war. Daniela Meth übernimmt in Donauwörth den Posten von Erstem Hauptkommissar Thomas Fackler, der im Präsidium nun im Sachgebiet E3 – Kriminalitätsbekämpfung tätig ist. (AZ)