Ehemaliges Schwesternwohnheim: Darum müssen Pflegekräfte ausziehen

Im ehemaligen Schwesternwohnheim in der Jennisgasse stehen Veränderungen an. Derzeit sind dort im Erdgeschoss Büroräume für das staatliche Schulamt sowie ein Medienzentrum untergebracht. Während dies auch so bleiben soll, wird es im ersten Obergeschoss bald neue Bewohner geben. Dafür müssen unter anderem Pflegekräfte des angrenzenden BRK-Pflegezentrums weichen. Warum das aus Sicht des Landkreises notwendig ist.

