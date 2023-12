Das christliche Wort

vor 52 Min.

Weihnachten ist nicht Kling Glöckchen

Plus Weihnachten in schwierigen Zeiten - eigentlich war es von Anfang an so. Und doch erinnert das Fest an ein göttliches Geschenk, schreibt DZ-Redakteur Thomas Hilgendorf.

Von Thomas Hilgendorf

Es könnte alles schöner sein. Weniger Krieg, weniger Klimawandel, weniger Streit, weniger Egoismus. Mehr Respekt, Glaube, Liebe, Hoffnung, vollere Kirchen, blühende Landschaften, weißere Weihnacht. Könnte ist der Konjunktiv, per se keine schlechte Zeitform. Aber eben die reine Möglichkeitsform. Die Realität ist eine andere. Leider Gottes.

Auch wenn es vom Konjunktiv zur Realität ein mühsamer Weg sein sollte - es lohnt, ihn zu gehen. Es ist sogar irgendwie der Auftrag an uns Menschen. Echten Frieden erbeten und erarbeiten. Ein weihnachtlicher, göttlicher Auftrag. Dazu ein kleiner Ausflug in die Bibel. Von Frieden war um das Jahr 0 keine Spur im Heiligen Land, in der römischen Provinz Judäa. Ein herrsüchtiger Herodes einerseits, ein unterjochtes Volk auf der anderen Seite. Dazwischen eine auf den ersten Blick unbedeutende, ärmliche Familie, die sich schließlich auf eine mühsame Reise begeben muss. Nichts Ungefährliches, nichts, was nach Plätzchen und Punsch riecht, nach Kling Glöckchen klingt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

