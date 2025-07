Das „Dschungelbuch“ in Donauwörth: tierisch gute Unterhaltung

Wer kennt sie nicht, die Geschichte des kleinen Menschenjungen Mogli, der im Dschungel unter Tieren aufwächst. An der Realschule Heilig Kreuz wurde die zeitlose Erzählung „Dschungelbuch“ mit der Musik von Gerhard Grote und Bernd Stallmann lebendig. Den rund 30 Mitgliedern der Musical AG unter der Gesamtleitung von Andrea Hutzler gelang eine äußerst kurzweilige und mitreißende Inszenierung.

Durch das fantasievolle Bühnenbild mit den vom Kunstzweig der Schule bemalten Kulissen, vielen liebevollen Details und Requisiten und nicht zuletzt auch durch die tropischen Außentemperaturen verwandelte sich die Aula der Realschule in ein Urwaldszenario, in dem reges Treiben herrschte und die Zuschauer mit hineingenommen wurden in die faszinierende, aber auch gefährliche Welt des Dschungellebens.

Icon Vergrößern Das Dschungelkind Mogli wird von den Affen aufgenommen: eine Szene aus der Donauwörther Dschungelbuch-Inszenierung. Foto: Andrea Hutzler Icon Schließen Schließen Das Dschungelkind Mogli wird von den Affen aufgenommen: eine Szene aus der Donauwörther Dschungelbuch-Inszenierung. Foto: Andrea Hutzler

Eileen Martens spielt den Mogli

Mogli, hervorragend gespielt von Eileen Martens, wird von den Wölfen aufgezogen. Doch irgendwann muss er schweren Herzens Abschied von seinen Zieheltern Rama (Ariana Lovrenovic) und Raksha (Ann-Sophie Daum) nehmen. Jedoch findet er in dem lustigen, gemütlichen Bären Baloo, hervorragend und mit natürlicher Bühnenpräsenz dargestellt von Valentina Förg, und in dem schwarzen Panther Bagheera zwei gute Freunde, die ihn vor allerlei Gefahren beschützen.

Icon Vergrößern Originelle Umsetzung der Geier auf der Bühne. Diese Darsteller verkörpern die Raubvögel. Foto: Andrea Hutzler Icon Schließen Schließen Originelle Umsetzung der Geier auf der Bühne. Diese Darsteller verkörpern die Raubvögel. Foto: Andrea Hutzler

Der Affenkönig King Lui, überzeugend gemimt von Lea Wenniger, hat es mit seiner Affenbande darauf abgesehen, Feuer erzeugen zu können. In letzter Sekunde kann er gerettet werden, ehe er auf die hypnotisierende Schlange Kaa (Mila Zweckbronner) und dann auf die Elefantenparade unter ihrem Anführer Oberst Hathi (Yannis Grenzbach) trifft und dort eifrig mitmarschiert. Drei Geier (Johanna Röding, Lena Klezkowska, Zoi Hartl) beobachten Mogli die ganze Zeit und geben ihre Beobachtungen an Baloo und Bagheera weiter.

Die Schulband begleitet mit Live-Musik

Noch gefährlicher für Mogli wird es, als der Tiger Shere Khan, souverän von Hannah Schleier interpretiert, in das Jagdrevier eindringt und dem Menschenjungen auflauert. Bagheera und Baloo schaffen es nach hartem Kampf buchstäblich in letzter Sekunde, Shere Khan mit Hilfe des Feuers, der „roten Blume“, in die Flucht zu schlagen. Mogli ist so vorerst in Sicherheit.

Icon Vergrößern Als der Tiger Shere Khan auftaucht, wird es für Mogli gefährlich. Foto: Andrea Hutzler Icon Schließen Schließen Als der Tiger Shere Khan auftaucht, wird es für Mogli gefährlich. Foto: Andrea Hutzler

Begleitet von der schuleigenen Band (Simon Haller, Maximilian Unger, Martina Würth, Joachim Düsing) überzeugten die Sängerinnen durchwegs mit den ohrwurmverdächtigen Songs. Insgesamt ist es der Musical AG der Realschule Heilig Kreuz, unterstützt auch durch Ulrike Schweihofer von der Freilichtbühne Donauwörth gelungen, ein rundum stimmiges, mitreißendes Dschungelabenteuer auf die Bühne zu stellen.