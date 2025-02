Beschädigte Plakate und Beleidigungen: Das erleben Parteien im Wahlkampf

Sie hängen überall, mitunter liegen sie aber auch im Dreck oder sind anderweitig sichtlich mitgenommen: Wahlplakate. Nicht jedem gefallen die Papptafeln und so gibt es manche, die die Plakate herunterreißen. Oder geht es bei einer Beschädigung auch um die politische Botschaft darauf? Manchmal ist das nicht so ganz klar. Sicher ist aber: Die Parteien haben mit beschädigten Wahlplakaten zu kämpfen, auch in unserer Region. Mitunter geht es bei den Folgen um ganz praktische Fragen.

