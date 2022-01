Als Impfen zum Reizthema im Landkreis Donau-Ries wurde

Plus Wie zu Anfang des Jahres werden auch Ende 2021 wieder die Impfdosen gezählt. Dazwischen gab es Skandale, Anmeldechaos, glücklich Geimpfte und viele Zweifler.

2021 startet voller Hoffnung: Impfen - der Weg aus der Pandemie. Er schien vorgezeichnet und doch wurde er zu einem Zickzack-Kurs. Impfen wurde gerade im Landkreis Donau-Ries auch deshalb zum Reizthema, weil gleich zwei Skandale in einem Jahr die Menschen bestürzte.