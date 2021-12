Das Jahr 2021 in der Region

Das Donau-Ries ist dreifach vertreten in Berlin

Plus Nach kurzer Pause sitzen nun wieder zwei Vertreter aus dem Kreis Donau-Ries im Bundestag. Sogar ein FDP-Mann aus Augsburg schafft den Sprung für Nordschwaben.

Von Thomas Hilgendorf

Für die einen war es ein Erfolg, für die anderen Ernüchterung, was die Wählerinnen und Wähler am 26. September in Nordschwaben entschieden. Und dennoch: Für den Landkreis Donau-Ries sitzen nach einer Pause nun wieder zwei Abgeordnete aus dem Landkreis Donau-Ries im Deutschen Bundestag in Berlin - Ulrich Lange ( CSU) schaffte es über die Erststimmen, Christof Schmid ( SPD) über eine gute Platzierung auf der Landesliste seiner Partei. Für eine Überraschung indes sorgte auch der junge FDP-Zweitstimmenkandidat für Nordschwaben, Maximilian Funke-Kaiser aus Augsburg. Auch er schaffte es über die Landesliste. Kurzum: Nordschwaben - und damit auch der Landkreis Donau-Ries - sind personell stark vertreten auf Bundesebene.

