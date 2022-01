Das Jahr 2021 in der Region

Das waren 2021 die spektakulärsten Prozesse im Landkreis Donau-Ries

Plus Zahlreiche Delikte haben auch 2021 wieder die Justiz im Landkreis Donau-Ries beschäftigt. Hier sind die drei spektakulärsten Fälle aus dem vergangenen Jahr.

Von Barbara Würmseher

Drei Fälle, die 2021 im Landkreis Donau-Ries die Justiz beschäftigten, stechen als besonders markant hervor: Einer von ihnen mündete im Juni in ein Urteil, das hohe Wellen schlug, und er wird auch 2022 nochmals neu aufgerollt werden, wenn er in die Berufung zum Landgericht Augsburg geht: Zwei Polizisten der Inspektion Donauwörth wurden am Amtsgericht Nördlingen wegen Körperverletzung im Amt, beziehungsweise versuchter Strafvereitelung verurteilt. Die Bewährungsstrafen von 14 und zehn Monaten könnten die Beamten schlimmstenfalls ihre Jobs kosten. Die Empörung in Reihen der Polizei ist groß.

