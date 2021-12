Dem Wittesheimer Windrad droht das Aus

Plus Über viele Jahre war es das einzige seiner Art im Landkreis: Das Windrad im Monheimer Stadtteil Wittesheim. Doch nun könnte es abgerissen werden.

Im August 2002 ist das erste Windrad im Landkreis Donau-Ries in Betrieb gegangen. Standort: Der Monheimer Stadtteil Wittesheim. Fast 38 Millionen Kilowattstunden umweltfreundlich produzierten Strom speiste die dafür gegründete Firma Erneuerbare Energien Wittesheim (EEW) bislang ins Stromnetz ein. Doch damit könnte bald Schluss sein.