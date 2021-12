Ein Unfall bei Monheim mit einem Fahrer, der schnell unter Mordverdacht steht

Plus Ein tödlicher Unfall nahe Monheim wird 2021 zu einem Krimi. In Donauwörth wird ein Mann erschlagen. Tödliche Unfälle und zwei Geisterfahrer-Karambolagen.

Was zunächst nach einem schlimmen Unglück aussieht, wird nahe Monheim zu einem Kriminalfall, den es in dieser Form in der Region wohl noch nicht gegeben hat. Ein 27-Jähriger verliert am Abend des 6. April 2021 auf der Staatsstraße zwischen Warching und Monheim an einer Kuppe mit Kurve kurz vor der Jurastadt die Kontrolle über sein PS-starkes Auto, gerät auf die Gegenfahrbahn und kracht frontal in einen Pkw, mit dem eine 54-Jährige entgegenkommt. Deren Kleinwagen wird völlig demoliert, überschlägt sich und bleibt kopfüber im Straßengraben liegen. Die Frau ist auf der Stelle tot. Die Rettungskräfte kümmern sich um den Unfallverursacher und seinen Beifahrer, 28. Beide sind schwer verletzt.