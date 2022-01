Das Jahr 2021 in der Region

18:15 Uhr

Wemdinger Impfskandal sorgte bundesweit für Schlagzeilen

Impfskandal in Wemding: Die Behörden schlossen Anfang Oktober die Praxis von Dr. Gerhard Holst.

Plus Der Wemdinger Hausarzt Dr. Gerhard Holst steht im Verdacht, Corona-Impfungen vorgetäuscht zu haben. Der Fall sorgte bundesweit für mediales Interesse. Ein Rückblick.

Von Wolfgang Widemann

Als ob die Corona-Pandemie an sich nicht schon genug Probleme mit sich bringt: In Wemding gerät 2021 der Hausarzt Dr. Gerhard Holst in den Verdacht, massenweise Impfungen gegen das Virus vorgetäuscht zu haben. Der Fall sorgt bundesweit für Schlagzeilen, beschäftigt intensiv Kripo und Staatsanwaltschaft - und stellt schätzungsweise gut 1000 Patienten des Allgemeinmediziners vor ein Problem.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen