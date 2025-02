Das sind die Anmeldetage für die Donauwörther Kitas

Kindergartenplätze sind gefragt. Nun können sich Eltern über die verschiedenen Standorte in Donauwörth informieren. Außerdem stehen die Termine für die Anmeldungen fest. Auch über zur Verfügung stehende Krippenplätze kann man sich in den nächsten Tagen informieren.

Die städtischen Kindergärten präsentieren am Donnerstag, 20. Februar, ihr pädagogisches Konzept. Zusätzlich haben die Eltern die Möglichkeit, das Kindergartenteam und die Räumlichkeiten kennenzulernen. Los geht es um 18 Uhr im Städtischen Kindergarten am Weidenweg (Weidenweg 9a, Eingang im Hinterhof), um 19 Uhr öffnet der städtische Kindergarten Schneegarten (Schneegarten 8) seine Pforten zum Infoabend. Der katholische Kindergarten St. Martin in Riedlingen lädt am 13. März von 13.30 bis 16.30 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.

Mehrere Kitas bieten Anmeldetage in Donauwörth an

Die Anmeldung für das Kindergartenjahr 2025/26 ist zu folgenden Zeiten persönlich in den jeweiligen Kindergärten möglich:

Städtischer Kindergarten Schneegarten & Städtischer Kindergarten am Weidenweg: 18. und 19. März, 8 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr in den Räumlichkeiten des Schneegartens (Schneegarten 8, Donauwörth)

Waldkindergarten Waldbären: 17. März, 14 bis 16 Uhr und 20. März, 9 bis 12 Uhr in den Räumlichkeiten des Mehrgenerationenhauses in der Parkstadt (Andreas-Mayr-Straße 3b, Donauwörth)

Kindergarten Heilig Kreuz: 18. und 19. März, 9 bis 11 Uhr und 13 bis 15 Uhr

Kindergarten St. Georg in Auchsesheim: 18. und 19. März jeweils von 9 bis 11 Uhr

Kindergarten Christi Himmelfahrt Parkstadt: in digitaler Form im Zeitraum vom 13. bis 25. März

Kindergarten St. Martin Riedlingen: 17. bis 23. März nur online oder per Post.

Noch mehr Informationen gibt es ab dem 20. Februar auf der Homepage der Stadt unter www.donauwoerth.de/kindergaerten zu entdecken: Interessierte Eltern finden dort unter anderem Bilder und allgemeine Informationen sowie Unterlagen, welche sie direkt zu den Anmeldetagen mitbringen können. Bei Rückfragen können die Mitarbeiter im Fachbereich KiTa, Schulen & Sport der Stadt Donauwörth unter der Telefonnummer 0906 789-144 weiterhelfen

Es gibt noch freie Krippenplätze in Donauwörth

Wer noch auf der Suche nach einem freien Krippenplatz in Donauwörth ist, wird in der Kinderkrippe Johannisbären fündig. Bei einem Tag der offenen Tür am 21. Februar von 15 bis 17 Uhr können die Räumlichkeiten in der Pestalozzistraße 2 besichtigt und offene Fragen geklärt werden. Zur besseren Planung bitten die Johanniter um eine Anmeldung zur Infoveranstaltung unter krippe.donauwoerth@johanniter.de. (AZ)