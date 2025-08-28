Das sind die gefährlichsten Stellen für Fußgänger in Donauwörth und Umgebung

Jeder kennt es wohl: Schnell mal zu Fuß die Straße überquert, ist ja kein Auto zu sehen. In den allermeisten Fällen haut das auch hin, sicheren Fußes erreicht man die andere Seite. In den Fällen, in denen es nicht klappt, kann es aber bitter ausgehen. Schließlich ist der Fußgänger das schwächste Glied im Verkehr, besonders geschützt ist er im Normalfall nicht. Wer trägt schon einen Helm beim morgendlichen Fußweg zur Arbeit? Dennoch gibt es natürlich Möglichkeiten, sich zu schützen. Das erscheint vor allem an einigen Punkten in Donauwörth und Umgebung notwendig.
