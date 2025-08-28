Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Das sind die gefährlichsten Stellen für Fußgänger in Donauwörth und Umgebung

Landkreis Donau-Ries

Das sind die gefährlichsten Stellen für Fußgänger in Donauwörth und Umgebung

Fußgänger trifft es bei Unfällen meist besonders schwer. Einige Orte im Landkreis sind offenbar besonders risikoreich. Wie man sich schützen kann.
Von Bill Titze
    • |
    • |
    • |
    In der Donauwörther Bahnhofstraße passieren verhältnismäßig oft Unfälle mit Fußgängern.
    In der Donauwörther Bahnhofstraße passieren verhältnismäßig oft Unfälle mit Fußgängern. Foto: Bill Titze

    Jeder kennt es wohl: Schnell mal zu Fuß die Straße überquert, ist ja kein Auto zu sehen. In den allermeisten Fällen haut das auch hin, sicheren Fußes erreicht man die andere Seite. In den Fällen, in denen es nicht klappt, kann es aber bitter ausgehen. Schließlich ist der Fußgänger das schwächste Glied im Verkehr, besonders geschützt ist er im Normalfall nicht. Wer trägt schon einen Helm beim morgendlichen Fußweg zur Arbeit? Dennoch gibt es natürlich Möglichkeiten, sich zu schützen. Das erscheint vor allem an einigen Punkten in Donauwörth und Umgebung notwendig.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden