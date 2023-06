Drei Einbrüche in einer Nacht in Kaisheim und Dattenbrunn

Gleich drei Mal brechen Unbekannte in einer Nacht in Dattenbrunn und Kaisheim ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Polizei vermeldet drei Fälle von Einbruch und Diebstahl im Ottinger Ortsteil Dattenbrunn und in Kaisheim. Unbekannte brachen zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 16 Uhr, in das Gebäude auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Dattenbrunn ein. Dort nahmen sie Baumaschinen und Werkzeuge mit einem Gesamtwert von schätzungsweise 8000 Euro mit.

Ebenfalls in Dattenbrunn drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen verschlossenen Stadel sowie eine Werkstatt ein. Sie stahlen mehrere E-Bikes, Motorroller, Kinderspielzeug, Kettensägen und ein weiteres Markenwerkzeug. Der Gesamtwert beträgt schätzungsweise 9000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 4 Uhr.

Im Gewerbepark Kaisheim gelang es Unbekannten, sich zu der versperrten Tür einer Lagerhalle Zugang zu verschaffen. Laut Polizei hebelten sie zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, die Tür auf und schlugen gewaltsam darauf ein. Aus der Halle nahmen sie hochwertige Werkzeuge wie Trennschleifer und Bohrmaschinen mit. Nach derzeitiger Schätzung beträgt der Beuteschaden in diesem Fall etwa 8000 Euro.

An allen drei Tatorten sicherten Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth Spuren. Sie vermuten, dass die Vorfälle zusammenhängen. Der Gesamtschaden beträgt schätzungsweise 28.000 Euro. Die Polizei leitet ein Strafverfahren ein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Inspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

