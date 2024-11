Dauer-Nebel setzt Airbus Helicopters unter Druck

Das Flugfeld auf dem Gelände des Werks von Airbus Helicopters in Donauwörth gilt weltweit als einer der modernsten Hubschrauber-Flugplätze. Dort finden jedes Jahr viele Hundert Flugbewegungen statt - mindestens. Obwohl die Geschäfte des Unternehmens derzeit glänzend laufen, war dort aber in den vergangenen Wochen oft kaum eine Maschine am Himmel zu sehen. Schuld daran ist die Witterung. Zwar herrscht ruhiges Herbstwetter, jedoch macht der Nebel der Firma einen Strich durch die Rechnung. Bleibt das Dauergrau, könnte Airbus dem Vernehmen nach ein größeres Problem bekommen.

