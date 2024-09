Schon wieder Dauerregen: Wie stark ist Nordschwaben betroffen?

Die neue Woche startet, wie die letzte endete: grau, regnerisch und ungemütlich. Doch das anhaltende Regenwetter bringt nicht nur trübe Stimmung mit sich: In den östlichen Teilen Bayerns und den angrenzenden Nachbarländern Tschechien, Polen und Österreich spitzt sich die Hochwasserlage dramatisch zu. Steigen durch den Dauerregen die Flüsse auch in Nordschwaben wieder bedrohlich an? Das ist die aktuelle Lage.

Mariana Silva Lindner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis