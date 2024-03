Migration: Land und Landkreis laufen zu oft am Limit

Plus Die Diskussion um die hohen Migrationszahlen ist in vollem Gange. Die Angelegenheit ist kompliziert und stellt die Gesellschaft vor enorme Herausforderungen.

Integration in Deutschland heißt allem voran: Integration durch Arbeit. Dieser Weg ist ja auch schlüssig, denn über die Arbeit entsteht automatisch Kontakt, eine Beziehung zu den Einheimischen, muss ein Erlernen der Sprache stattfinden und, nicht zuletzt, gerade auch die Arbeit gibt das Gefühl von Würde. Arbeit ist indessen auch eine solidarische Beteiligung an diesem Land: Man macht und bewegt etwas, zahlt irgendwann Steuern und ist im besten Fall gerne ein Teil der hiesigen Solidargemeinschaft. Insofern ist es tatsächlich so, wie es die Verantwortlichen der Arbeitsagentur in Donauwörth ausdrücken, dass für viele zuletzt zugewanderte Menschen jetzt der zweite Schritt ansteht. Der erste bestand im Zuge der Flüchtlingskrise 2015/16 und dann noch einmal seit Beginn des Ukrainekrieges in der bloßen Unterbringung. Sprich: Die Menschen brauchten ein Dach über dem Kopf. Und ja, Gott sei Dank, in unserem Land musste kein Geflüchteter ohne Obdach sein. Jetzt muss zeitnah die Integration in den Arbeitsmarkt folgen. Das geschieht in vielen Fällen auch. Aber es gibt leider auch noch hohe Hürden.

Die Lage ist auch im Landkreis Donau-Ries vor allem in Sachen "Asyl" seit Jahren zu oft eine am Rande der Belastungsgrenze. Es gab auch Zeiten in den vergangenen Jahren, da war diese Grenze überschritten worden, Stichwort: Turnhallenbelegungen. Das Damoklesschwert der Hallenbelegungen schwebt derweil weiterhin über den Kommunen. Putins brutaler Überfall auf die Ukraine hat jene schon 2015/ 16 erprobten Notlager, die als Gradmesser gelten für Überlastungen, wieder auf den Plan gerufen im Landratsamt.

