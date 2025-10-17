Wenn das Herz stillsteht, zählt jede Minute: So soll Mut zur Ersten Hilfe gemacht werden

Wenn das Herz stillsteht, zählt jede Minute. Es gleicht einem Albtraum einem Menschen bei einem akuten Herzstillstand Erste Hilfe leisten zu müssen - doch, wenn der Ernstfall eintritt, ist man um jede Hilfe froh. Laien-Defibrillatoren sind in solchen Ausnahmesituationen unumgänglich. Sie unterbinden mit einem kontrollierten elektrischen Stromstoß nicht nur Herzkammerflimmern, sie führen auch durch den gesamten Vorgang einer Reanimation. Es ist also sprichwörtlich überlebenswichtig ein solches Gerät in der Nähe zu haben und zu wissen, wie man es bedient.

Der Landkreis Donau-Ries möchte das Netzwerk an Laien-Defibrillatoren weiter ausbauen und die Bevölkerung für dieses wichtige Thema sensibilisieren. Deshalb wurde gemeinsam mit der Björn-Steiger-Stiftung die Kooperation „Herzsichere Kommune“ geschlossen. Damit ist der Landkreis für die in Winnenden (Baden-Württemberg) ansässige Stiftung der erste Kooperationspartner in Bayern. Bei einem Pressegespräch im Donauwörther Landratsamt stellten Landrat Stefan Rößle, Dietmar Engelhard (Björn-Steiger-Stiftung) und Carmen Uhl und Karin Waldvogel (Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung) das Projekt vor.

Nach dem Tod des Sohnes gründeten die Eltern die Stiftung

Die Björn-Steiger-Stiftung wurde 1969 von Ute und Siegfried Steiger gegründet, nachdem sie ihren Sohn Björn bei einem Verkehrsunfall verloren haben. Die Stiftung setzt sich für eine Verbesserung der Notfallhilfe ein, auch wenn es um Herzerkrankungen und -sicherheit geht. In Deutschland sterben laut Stiftung pro Jahr rund 65.000 Menschen am plötzlichen Herztod. „Mit schnellerer Hilfe könnten etwa 50 bis 70 Prozent überleben“, sagt Dietmar Engelhard. Die Überlebenschance eines Patienten bis zum ersten Defibrillationsschock sinkt minütlich um zehn Prozent. Bis der Rettungswagen - etwa in ländlichen Gebieten - eintrifft, ist der Einsatz eines „Defis“ also unumgänglich.

Die Automatisierten Externen Defibrillatoren (AED) sind so konzipiert, dass jeder sie bedienen kann - vorausgesetzt ein funktionierendes Gerät ist in der Nähe verfügbar. Und nun kommt die Björn-Steiger-Stiftung ins Spiel, die mit ihrem Projekt ein Komplettpaket für Kommunen, Vereine und Sonstige anbietet. Für 3000 Euro kann ein AED etwa von einem Sportverein erworben werden. Die Stiftung liefert den Defibrillator, den dazugehörigen klimatisierten Aufbewahrungskasten sowie eine Informationstafel. „Wir wollen Mut zu Ersten Hilfe vermitteln“, erklärt Engelhard und deshalb werden Schulungen angeboten, um der Bevölkerung die Hemmschwelle für den Einsatz des Gerätes zu nehmen, sowie die Grundlagen einer Herzdruckmassage zu vermitteln.

Zwei Schulungstermine pro Kommune pro Jahr

In dem Paket, das eine Laufzeit von acht Jahren hat, sind zwei Schulungstermine pro Kommune pro Jahr enthalten, ebenso wie der Austausch der Batterien und Klebeelektroden turnusmäßig nach vier Jahren oder nach einem Einsatz. Bei Diebstahl oder Vandalismus wird das Gerät kostenlos ersetzt und außerdem in einer Online-Karte registriert. So kann man schnell und einfach nachsehen, wo sich der nächste aktive AED befindet. „Auf den Verein oder die Kommune kommen lediglich Strom- und Montagekosten zu“, versichert Engelhard.

Der Donau-Ries-Kreis ist bei diesem Projekt Vermittler und Ansprechpartner für die Stiftung. „Wir haben ein gutes Netz an Defibrillatoren, wollen es aber weiter ausbauen“, erklärt Landrat Rößle. So wird das Projekt auch den 44 Gemeindevertretern auf der nächsten Bürgermeisterdienstbesprechung vorgestellt. Bereits jetzt haben sich zehn Interessenten aus dem Landkreis gemeldet. Der erste Defibrillator wurde bereits an den TSV Wemding ausgeliefert. Weitere sollen folgen, um das Netzwerk an Defibrillatoren im Landkreis weiter auszubauen und im Ernstfall Leben zu retten.