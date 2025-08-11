Deichsanierung am Schwabenhallen-Parkplatz beginnt

In dieser Woche ist die Sanierung des Deiches am Festplatz/ Neue Obermayer-Straße in Donauwörth angelaufen. In den Deich wird durch das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth eine Spundwand eingebracht, die den Deich abdichtet und statisch sichert. Vorlaufend zur Einbringung der Spundwand wird eine umfassende Kampfmittelerkundung durchgeführt. Die Einbringung der Spundwand beginnt im Oktober. Der Weg auf der Deichkrone und der Uferbereich bleibt bis zum Abschluss der Arbeiten im November 2025 gesperrt. wie das Wasserwirtschaftsamt mitteilt.

Der Deich musste im Hochwasser 2024 aufgrund einer massiven Durchsickerung mit einer Vorschüttung gesichert und parallel der Baumbestand auf dem Deich entfernt werden. Der Baumbestand stellte aufgrund des stark aufgeweichten Untergrunds durch die sehr lang anhaltende Hochwasserwelle eine akute Gefährdung dar.

Baumwurzeln gefährdeten den Donauwörther Deich

Jeder Baumwurf hätte eine Bresche in den Deich gerissen, so das Wasserwirtschaftsamt. „Heutzutage sind Bäume aus unterschiedlichen Gründen auf den Deichen unzulässig. Beim Bau der älteren Deiche gab es noch ein anderes Verständnis. Baumwurzeln sollten die Deiche zusammenhalten.“, erklärt Nils Führer, zuständig für die Sanierung am Wasserwirtschaftsamt Donauwörth.

Icon vergrößern Während des Junihochwassers 2024 musste der Deich am Donauwörther Festplatz gesichert werden. Foto: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Während des Junihochwassers 2024 musste der Deich am Donauwörther Festplatz gesichert werden. Foto: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth

Gerade die verbliebenen Wurzelstöcke stellen laut der Behörde mittelfristig eine Gefährdung dar, da diese in der Erde verrotteten und der Deich instabil werde. Für eine zeitnahe Sanierung mit möglichst geringen Eingriffen und Platzbedarf, habe sich schlussendlich die Spundwand als Vorzugslösung herausgestellt.

Vorgriff zur Landesgartenschau 2028 in Donauwörth

Das Wasserwirtschaftsamt greift mit dieser Lösung in Abstimmung mit der Stadt Donauwörth der Landesgartenschau 2028 ein Stück weit vor. Die Spundwand ist laut Wasserwirtschaftsamt so ausgelegt und statisch nachgewiesen, dass sowohl land- als auch wasserseitig der Deichkörper abgetragen und die Flächen zur Donau und auf dem Festplatz wesentlich freier gestaltet und genutzt werden können. (AZ)