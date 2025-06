Dekan Neuner: Die Kirche wird sich weiter verändern

Die sechs Jahrzehnte sieht man ihm nicht an – und das Mehr an Verantwortung und Aufgaben, das er aufgrund des Priestermangels in der Kirche seit Jahren zu tragen hat, auch nicht: Donauwörths katholischer Dekan und Stadtpfarrer Robert Neuner wirkt entspannt, er hat eigentlich immer ein Lächeln sowie ein freundliches Wort übrig für die zahlreichen Menschen, die ihm begegnen. Aber die Entspanntheit mag manchmal täuschen: Der Arbeitsalltag reicht oftmals bis in die späten Stunden, mitunter geht es auch nachts noch zur Krankensalbung. Seit zehn Jahren ist Neuner Seelsorger in Donauwörth, 60 Jahre alt ist er nun vor Kurzem geworden. Gefeiert wurde das Doppeljubiläum am Samstag im Rahmen eines Gottesdienstes im Donauwörther Liebfrauenmünster. 60 Jahre, das ist ein Alter, in dem man derzeit in der Kirche kaum an den Ruhestand denken könnte.

