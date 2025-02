"Nie wieder ist jetzt": 200 Bürger demonstrieren in der Parkstadt

Auch an diesem Wochenende, zwei Wochen vor der Bundestagswahl, haben deutschlandweit wieder Hunderttausende gegen Rechtsextremismus und für Demokratie und Vielfalt demonstriert. „Nie wieder ist jetzt!“ lautete das Motto der Mahnwache in Donauwörth, zu der die Grünen-Politiker Bärbel Stahl und Albert Riedelsheimer am Samstagnachmittag aufgerufen hatten, um ein parteiunabhängiges Zeichen für eine freie Gesellschaft ohne Hass und Ausgrenzung zu setzen.

