Der Dorfladen in Gundelsheim ist eröffnet.

Bei der Eröffnung des Gundelsheimer Dorfladens (Gundola) verzeichneten die Verantwortlichen einen wahren Besucheransturm. Angesichts der großen Menge an Ware, die auf nur etwa 30 Quadratmetern Ladenfläche Platz findet, waren viele überrascht. Vor allem kam gut an, dass auch zahlreiche regionale Produkte und ein ganzes Regal mit frischem Obst und Gemüse vorhanden sind.

Bürgermeisterin Kristina Becker freut sich, dass nun „ein weiterer Treuchtlinger Ortsteil, der wirklich weit von jeglicher Lebensmittelversorgung entfernt liegt, wieder ein Zentrum der Nahversorgung im Dorf hat“. In ihrer Ansprache gratulierte die Rathauschefin dem Team, das „mit dem für die Gundelsheimer typischen Willen, Dinge fertigzukriegen“ den Laden innerhalb von zwei Jahren auf die Beine gestellt habe, und damit „ein Stück Infrastruktur, ein Stück Identität“ geschaffen habe . Ortsprecher Karl Heckl lobte ebenfalls das hohe ehrenamtliche Engagement, denn in den zehn Jahren seiner Amtszeit seien schon mehrere Großprojekte gestemmt worden: der Gundelsheimer Höhenweg, das Feuerwehrhaus, das Wassertretbecken, der Pavillon – und nun der Dorfladen.

Dorfladen in Gundelsheim hilft vor allem den Senioren

Helga Dollinger drückte dies in einem Gedicht aus, das sie vortrug. Damit dankte sie dem Gundola-Team im Namen der Senioren aus dem Dorf, die nun ein großes Stück Eigenständigkeit gewonnen hätten, weil sie ihre Einkäufe ab sofort selbstständig vor Ort erledigen könnten – verbunden mit dem guten Gefühl, in Notfällen auf den kostenlosen Lieferservice zurückgreifen zu können.

Dorfladen ist mit Überwachungskameras ausgestattet

Gundola-Vorstand Wolfgang Ritter hofft auf viele regelmäßige Kunden aus allen Generationen: „Wenn Leute nur bei uns einkaufen, was sie vergessen haben, ist das zu wenig.“ Schließlich müsse der Selbstbedienungsladen so viel Gewinn machen, dass die Betriebskosten (Kühlung, Klimatisierung, Kassensystem, Beleuchtung und Überwachungskameras) gedeckt seien. Auch hoffe das Team, bei jeder Jahreshauptversammlung einige Bausteine zurückzahlen zu können, mit denen die Gundelsheimer die nötigen Investitionen ermöglicht haben: „30.000 Euro sind insgesamt zusammengekommen. Wir freuen uns riesig, dass so viele unsere Idee unterstützen und an das Projekt glauben.“ In der Führungsriege brachten die Mitglieder auf vielfältige Weise ihre Fähigkeiten ein. Wolfgang Ritter sprach zudem zahlreichen Helfern seinen Dank aus. (AZ)